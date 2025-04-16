Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma Açıldı

Rasim Ozan Kütahya hakkında sosyal medya heabı üzeriney yaptığı CHP’ye ve bazı belediyelerine kayyum atanacağı paylaşaımları nedeniyle soruşturma açıldı. Adalet Baknaı Yılmaz Tunç, "Bu paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."dedi.

(ANKARA)-Rasim Ozan Kütahya hakkında sosyal medya heabı üzeriney yaptığı CHP’ye ve bazı belediyelerine kayyum atanacağı paylaşaımları nedeniyle soruşturma açıldı. Adalet Baknaı Yılmaz Tunç, "Bu paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, CHP'ye ve CHP’nin Ankara’daki bazı belediyelerine kayyum atanacağına ilişkin paylaşımı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında re’sen soruşturma açıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) isimli twitter kullanıcısı tarafından 16.04.2025 tarihinde yapılan “Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…” şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217. maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan KÜTAHYALI hakkında TCK 217. maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır"

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Anka Haber Ajansı