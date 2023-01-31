Rasim Ozan Kütahyalı'dan haddini aşan sözler! Sosyal medyadan tepkiler büyüyor...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan haddini aşan sözler! Sosyal medyadan tepkiler büyüyor...

İktidara yakın gazeteci isimler arasında yer alan gazeteci-yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında söylediği sözlerle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kütahyalı'nın sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Beyaz Futbol programının camlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Eğer ben isteseydim seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı.” diye konuştu.

Eski hakem Ahmet Çakar ise yaşananlar karşında Kütahyalı’ya “Ne alakası var iktidarla bu anlatılanların” diye tepki gösterdi.

Kaynak: gazetekolektif.com

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