Rasim Ozan Kütahyalı'dan haddini aşan sözler! Sosyal medyadan tepkiler büyüyor...

Beyaz Futbol programının camlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı yayında, “Eğer ben isteseydim seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı.” diye konuştu.

Eski hakem Ahmet Çakar ise yaşananlar karşında Kütahyalı’ya “Ne alakası var iktidarla bu anlatılanların” diye tepki gösterdi.

Kaynak: gazetekolektif.com