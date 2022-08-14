Raylara Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Raylara Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak raylara düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferhat EKİNCİ/ MAMAK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak raylara düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Demirlibahçe Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle geri manevra yapan 06 LVT 39 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir çitleri yıkıp, Demirlibahçe Banliyö Durağındaki tren raylarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün başından hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, raylara düşen otomobil ise çekici ile kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Raylara Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İnşaat İşçileri Arasında Muşta Ve Bıçaklı 'duş Sırası' Kavgası; 1'i Çocuk İşçi 6 Yaralı
İnşaat İşçileri Arasında Muşta Ve Bıçaklı 'duş Sırası' Kavgası; 1'i Çocuk İşçi 6 Yaralı
Tuzla Piyade Okulu'nda Yangın
Tuzla Piyade Okulu'nda Yangın
Babasının Öldüğü Kazada Minik Uras Ege'ye Çikolata Verip, Sakinleştirmeye Çalıştılar
Babasının Öldüğü Kazada Minik Uras Ege'ye Çikolata Verip, Sakinleştirmeye Çalıştılar
Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden
Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden
Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fatih’te Ayrılmak İsteyen Ortaklar Kavga Etti: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
Fatih’te Ayrılmak İsteyen Ortaklar Kavga Etti: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı