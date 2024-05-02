Recep Tayyip Erdoğan İle Özgür Özel Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi AKP Genel Merkezi’nde başladı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi, AKP Genel Merkezi'nde başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, AKP Genel Merkezi’ne gelişinde AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşme saat 16.05'de başladı.

Özel'e ziyarette CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan eşlik ediyor. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Elitaş da hazır bulunuyor.

CHP ve AKP arasında 8 yıl sonra sonra genel başkan düzeyinde gerçekleşen görüşmeye basının ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda televizyon kanalı ziyareti izleyicilerine AKP Genel Merkezi'nin önünden canlı yayınlarla aktardı.

CHP ile AKP arasında genel başkan düzeyindeki son görüşme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım arasında AKP Genel Merkezi'nde 22 Eylül 2016'da gerçekleşmişti.

Anka Haber Ajansı