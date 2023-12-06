Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Başkanı Recep Zıpkınkurt'un, CHP Edirne Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu reddedildi. Zıpkınkurt’un Edirne Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu, geçen yıl CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne programına davet için kendisini odada ziyaret etmek isteyen dönemin CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'yı kabul etmediği gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.

Recep Zıpkınkurt’un Edirne Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu, geçen yıl CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne programına davet için kendisini odada ziyaret etmek isteyen dönemin CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'yı kabul etmediği gerekçesiyle reddedildi. Zıpkınkurt'a CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı tarafından imzalı gönderilen belgede, şu ifadelere yer verildi:

"‘CHP EDİRNE İL BAŞKANI BENİM MAKAMIMA GELEMEZ, O OLMADAN GELİN’ ŞEKLİNDE CEVABINIZ HAFIZALARDADIR"

"Partimizin bağlı olduğu kurallar ve tabi olduğu teamüller bulunmaktadır. Aşağıda açıkça belirtildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Aday Saptama Yönetmeliği'nin 3. ve 5. Maddelerinde belirtilen kriterlere sahip olmayan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. 09.08.2022 Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi açılışı ve sonrasında Edirne'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile yapacağı toplantıya davet amacıyla sizleri ziyaret etmek üzere dönemin Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu sizleri o dönem başkanı olduğunuz Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ziyaret etmek istemiş ve dönemin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bizzat arayarak randevu talep etmiştir. Bu talebe cevaben ‘CHP Edirne İl Başkanı benim makamıma gelemez, o olmadan gelin’ şeklinde cevabınız hafızalardadır. İl Başkanı parti tüzük ve kurallarımız gereğince o ilde Genel Başkanımızı temsil etmektedir. İl Başkanına yapılan bu davranış partimizin tüm kurullarına ve genel başkanına yapılmış bir tavırdır. Bu tavır sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Aday Saptama Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde belirtilen ‘Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılık’ kriterine uygun olmadığınız tespit edilmiştir."

Anka Haber Ajansı