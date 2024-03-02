Reklam Akp'ye, Fatura Chp'ye

Reklam Akp'ye, Fatura Chp'ye

Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam bildoardlarına AKP Sultangazi adayı ile Murat Kurum'un afişleri asıldı.

EDDA SÖNMEZ

Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam bildoardlarına AKP Sultangazi adayı ile Murat Kurum'un afişleri asıldı.

CHP üyesi Av. Şeyda Keçeci, gönüllü olarak Sultangazi’deki çalışmalara destek verdiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Uğur Mumcu Mahallesi Onur Market arkasında yer alan 2 adet billboard, 1-3 Mart'ta CHP’nin kullanımına tahsis edilmiştir. Buna rağmen AKP adaylarının fotoğrafları, ödemesini yaptığımız ve her türlü resmi prosedürü tamamladığımız halde kullanmaktadır"

Anka Haber Ajansı

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