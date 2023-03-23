Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Seçiminde Alacakları Tutumu Hafta Başında Belirleyeceklerini Açıkladı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti teşkilatı ile yaptıkları istişare sonucunda, cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi. Çayır, seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu ise “Merkez karar kurulumuz, görevi ve kararı divana tevdi etti. Divan da muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında toplanacak. Bu konuyla ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşacağız” diye yanıtladı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti teşkilatı ile yaptıkları istişare sonucunda, cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi. Çayır, seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu ise “Merkez karar kurulumuz, görevi ve kararı divana tevdi etti. Divan da muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında toplanacak. Bu konuyla ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşacağız” diye yanıtladı.

Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, özetle şunları söyledi:

“RAMAZAN PİDESİ 1 YILDA YÜZDE 300 ZAMLANDI”

“Geçen sene ramazanın simgesi pide, 360 gram 4 lira. Bu sene 300 grama düşürmüşüz, fiyatı 10 liraya çıkarmışız. Üzerine yumurta atınca da 2,5 lira fiyat farkı getirmişiz. Yani yüzde 300 civarı bir, ramazan pidesini pahalı hale getirmişiz. Yumurtanın kolisi, geçen ramazan 40 lira, bu ramazan 80 lira; yüzde 100. Et, geçen ramazan 85 lira, bu ramazan 250 TL. Peynir, 30-35-40 lira civarındayken bu sene 160 lira. Temel gıdalar bunlar, sağlıklı yaşamak için tüketmemiz gereken temel gıdaların ahvali böyle.

“HUKUKA UYMUYORSUN, KAFANA GÖRE TÜRKİYE’Yİ YÖNETİYORSUN”

Biz, rasyonel yöneticilerden, rasyonel akıl sahiplerinden yoksun şekilde hayata devam ediyoruz. Gerçeklerle hareket edemiyoruz. Günübirlik adımlarla ülke yönetmeye kalkarsanız, sırf bir dönem iktidarı devam ettirmek, 5 yıl daha bu ülkenin başında bulunmak için ülkenin, iktisadın gerçekleriyle hareket etmek yerine masal anlatmaya devam eder, günü kazanmak için durmadan zamların bir şekilde devam edip bir taraftan da göz boyamak için emekliye bir gecede ‘2 bin lira zam yaptım, bak sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırdım’ diye başlarsanız söze. Bunun adı siyaset değil politikanın ta zehri olur. Milleti aldatmaca olur. 7 bin 500 lira oldu ama asgari ücretin yine altında. Göz boyama. Bunu bir nimet olarak, büyük bir armağan olarak sunuyorlar. Hayatı zor adamın. Depremzede çadırın içinde hayatını devam ettirirken yarına ait hayalleri yok. Ama sen, bir yaramızı iyileştirirken bile gerçekçi davranmıyorsun, hukuka uymuyorsun, kafana göre Türkiye’yi yönetiyorsun.”

“YAZICIOĞLU VE ATEŞ CİNAYETLERİNİN FAİLİ MEÇHULLER RAFLARINA KALDIRILMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümüne değinen Çayır, “Seçimin bitmesini bekliyorlar, ondan sonra dosya faili meçhuller raflarına kaldırılacak. Buradan haykırıyoruz; biz, onu sevenler, onun ilkelerini, siyaset etme biçimini ve adamlığını unutturmayacağız. Davanın kapanmasına uğraşanların heveslerini kursaklarına bırakacağız. Asla doyanın faili meçhuller raflarına kaldırılmasına izin vermeyeceğiz, tıpkı Sinan Ateş’te olduğu gibi. İki ay geçti, Sinan Ateş cinayetinin etrafı, sağı solu aydınlatılamadı” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YENİ BİR DÖNEME GİREBİLECEĞİNİ, YENİ BİR ANLAYIŞA KAVUŞMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Remzi Çayır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Utanmadan, arlanmadan ‘14 Mayıs’ta yapılacak seçimi ya iç savaş çıkar ya mevcut iktidar kazanır’ diyen bir anlayışın yüzüne tükürüyorum. Ortada cennetin ve cehennemin yolları yoktur. Yaptığımız seçimin bir tarafında cennet yolu, öbür tarafından cehennemin yolu yoktur. Sadece yaşadığımız bu dünyayı daha iyi yaşanır kılma iddiası ile ilgili sizden bir şey istiyoruz. İman veya ahiretle ilgili arsa, konut satmıyoruz. Satanlar da tam anlamıyla siyasetçinin üç kağıtçılarıdır. Ben, 14 Mayıs’ta milletin iradesinin sandığa tam yansımasıyla Türkiye’nin yeni bir döneme girebileceğini, yeni bir anlayışa kavuşması gerektiğine inanıyorum. Biz, çıktık dedik ki ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek’. O bir şey, sistemin kendisidir. Ben, adresin biz olduğunu biliyorum. Bizim bir tek eksiğimiz var, millete kendimizi anlatmamız gerekiyor.”

“BAŞKANLIK DİVANI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN BAŞLARINDA TOPLANACAK VE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Remzi Çayır, partisinin cumhurbaşkanı seçiminde izleyeceği yola ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

“Yaptığımız istişarede, bu dönem aday çıkarılmaması gerektiği yönünde illerimiz, ilçelerimiz, merkez kararımız bir irade beyanında bulundu. Bu alınan karara rağmen içimde bir uhdenin oluştuğunu söylemeliyim… Ama ben, arkadaşlarımızın görüşlerine uymak durumundayım… Bu dönem cumhurbaşkanı adayı çıkarılmaması kararı alındığı için karara uydum… Arkadaşlarımızla istişareye devam ediyoruz. Merkez karar kurulumuz, görevi ve kararı başkanlık divanına tevdi etti. Divan da muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında toplanacak. Bu konuyla ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşacağız.”

Anka Haber Ajansı