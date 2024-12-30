Remzi Çayır'dan Erdoğan'a İmralı Tepkisi: "Daha Önce Denediğin Filmi Bize Seyrettirme"

Remzi Çayır'dan Erdoğan'a İmralı Tepkisi: "Daha Önce Denediğin Filmi Bize Seyrettirme"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı daha önce denediğin filmi bize seyrettirme. İmralı hani caniydi, bebek katiliydi hiç görüşülmezdi. Görüşülürse devletin altı oyulurdu. Nerede o sözleriniz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı daha önce denediğin filmi bize seyrettirme. İmralı hani caniydi, bebek katiliydi hiç görüşülmezdi. Görüşülürse devletin altı oyulurdu. Nerede o sözleriniz" ifadesini kullandı.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarının kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, hükümetin halkı aldattığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Yeniden bir oyun oynanmaktadır. Bu kez başrolde Sayın Bahçeli. İmralı zaten eski filmde de başroldeydi şimdi de başrol. Sayın Erdoğan çok kurnaz bir şekilde bir süreç yürütmekte. Bu sürecin sonu ve filmin sonu belli. Ne yazık ki milleti oyalamada, milletin gözünü boyamada gerçekten kabiliyetleri var. Yetmedi mi bu milleti kandırmak, bu milleti aldatmak yetmedi mi? Buradan uyarıyorum Sayın Cumhurbaşkanı daha önce denediğin filmi bize seyrettirme. Bahçeli bu oyuna geldin, gelmeye devam etme. Sürüklediğin yer uçurum. Aklınızı başınıza alın silahla müzakere anlaşma olmaz. Silahı bırakacaklarsa ne ala. İmralı hani caniydi, bebek katiliydi hiç görüşülmezdi. Görüşülürse devletin altı oyulurdu. Nerede o sözleriniz. Her anlamda iki yüzlü olmak zorunda değilsiniz. Bu topraklarda zaten beraberiz. Türk'ün Kürtle, Kürt'ün Türkle problemi yok. Yeter olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeyin. Kürt'ün bu topraklarda bu milletle ayrışmak, bölünmek gibi isteği de yok. PKK da Kürt'ün temsilcisi değildir. Zorla temsilciliğe kabul etmeniz bu ülkeye yapacağınız en büyük kötülüktür. Aklınızı başınıza alın."

Anka Haber Ajansı

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