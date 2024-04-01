Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Edirne’nin Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, "Daha yeni başlıyoruz. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak herkesle birlikteyim. Herkesle beraber hareket edeceğim. Kırgınlık, küskünlük yok. Ailemiz büyümeye devam edecek" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, "Daha yeni başlıyoruz. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak herkesle birlikteyim. Herkesle beraber hareket edeceğim. Kırgınlık, küskünlük yok. Ailemiz büyümeye devam edecek" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Edirne'nin Belediye Başkanı CHP Belediye Başkan adayo Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Zafer kutlamasına yüzlerce Edirneli katıldı. Akın, parti binası önünde yaptığı konuşmada, "Biz bir bütün olduk. Tüm Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. O kadar heyecanlıyım, mutluyum ki, bu şehre hizmet etmek için o kadar heyecanlıyım ki, hiç yorulmadık. Daha yeni başlıyoruz. Ben bu şehirin belediye başkanı olarak herkesle birlikteyim. Herkesle beraber hareket edeceğim. Kırgınlık, küskünlük yok. Ailemiz büyümeye devam edecek" dedi.

Anka Haber Ajansı