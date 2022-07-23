Restoranda Birlikte Yemek Yiyip İçki İçtiği Arkadaşını Öldürdü

Restoranda Birlikte Yemek Yiyip İçki İçtiği Arkadaşını Öldürdü

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İsmail Hakkı Arkan (33), restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşı B.B. (34) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İsmail Hakkı Arkan (33), restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşı B.B. (34) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan'ı bıçakladı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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