Restoranda 'hesap' Tartışması Cinayetine 1 Tutuklama

Restoranda 'hesap' Tartışması Cinayetine 1 Tutuklama

BURDUR'da restoranda hesabı yüksek bulup itiraz eden Esat Kani'nin (30) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, 2 arkadaşının da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi Ş.Y. serbest bırakılırken,...

BURDUR, (DHA)- BURDUR'da restoranda hesabı yüksek bulup itiraz eden Esat Kani'nin (30) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, 2 arkadaşının da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi Ş.Y. serbest bırakılırken, oğlu A.İ.T.Y. ise tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, birlikte yemek yiyip, içki içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti. 1450 TL'lik hesabı yüksek bulup, itiraz eden Esat Kani ve arkadaşları ile işletme sahibi Ş.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani olay yerinde yaşamını yitirirken 2 arkadaşı ise yaralandı. İhbar üzerine restorana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI

İşletme sahibi Ş.Y. jandarmaya Esat Kani ve arkadaşlarını kendisinin vurduğunu öne sürdü. Ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y. olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.İ.T.Y tutuklanırken, Ş.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esat Kani'nin cenazesi dün Antalya'da toprağa verilirken, yaralı arkadaşının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Restoranda 'hesap' Tartışması Cinayetine 1 Tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Aydın'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aydın'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sünnet Düğününde Yanında Oturanı Kazara Vuran Muhtar Tutuklandı
Sünnet Düğününde Yanında Oturanı Kazara Vuran Muhtar Tutuklandı
25 Yıllık Cinayeti, 'eski Evde Kazı Yapmam Gerekiyor' Sözü Ortaya Çıkarmış
25 Yıllık Cinayeti, 'eski Evde Kazı Yapmam Gerekiyor' Sözü Ortaya Çıkarmış
Bağcılar'da Parktaki Cinayet Kamerada
Bağcılar'da Parktaki Cinayet Kamerada
Motosiklete Çarpan Traktör, Sürücünün Üzerinden Geçti; Kaza Anı Kamerada
Motosiklete Çarpan Traktör, Sürücünün Üzerinden Geçti; Kaza Anı Kamerada
Bıçaklı Kavgada 12 Kişi Yaralandı, 4 Kişi Tutuklandı
Bıçaklı Kavgada 12 Kişi Yaralandı, 4 Kişi Tutuklandı
Kamyon, Park Halindeki Tır’lara Çarptı: 3 Yaralı
Kamyon, Park Halindeki Tır’lara Çarptı: 3 Yaralı
Akrabaların Taşlı, Sopalı Arazi Kavgası; 5 Yaralı
Akrabaların Taşlı, Sopalı Arazi Kavgası; 5 Yaralı