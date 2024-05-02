Rıfat Nalbantoğlu: "Mali Müşavirler Canından Bezmiş Durumda. Hükümeti Duyarlı Olmaya Davet Ediyorum"

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda mali müşavirlerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Nalbantoğlu, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler, Devletten ne iş ne de aş istiyorlar. Tek bir istekleri var, o da mesleklerini layığıyla yerine getirmek. Mali müşavirler maalesef canından bezmiş durumda. Meslektaşlarımın bu haykırışına karşı hükümeti duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda mali müşavirlerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Nalbantoğlu, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler, Devletten ne iş ne de aş istiyorlar. Tek bir istekleri var, o da mesleklerini layığıyla yerine getirmek. Mali müşavirler maalesef canından bezmiş durumda. Meslektaşlarımın bu haykırışına karşı hükümeti duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbatoğlu, TBMM'de mali müşavirlerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Nalbantoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, Saadet Partisi'nin Mali Müşavirlerin sorunlarıyla ilgili grup önerisi üzerine yaptığı konuşmasına başlarken, 1 Mayıs kutlamalarında yaşananları hatırlatarak; “Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramının yaratılan korku ve baskı ortamında kutlanmasını kınıyor, önümüzdeki yıllarda daha özgür bir şekilde coşkuyla kutlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nalbantoğlu, Saadet Partisi'nin Mali Müşavirlerin sorunlarıyla ilgili grup önerisi üzerine yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Hani bir söz vardır ya; ‘akılsız başın cezasını ayaklar çeker’ diye. Hükümetin; plansız, programsız ve iş bilmez, birbiriyle çelişen, günübirlik değişen ekonomi politikalarının cezasını da tüm halkımızla birlikte maalesef mali müşavirler de çekmekte. Bu politikalar, mali müşavirleri mesleklerini yerine getiremez hale getirdi. İşte bu nedenle geçen hafta ülkemizin her yerinde bugün itibariyle sayıları 130 bini bulan muhasebeci ve mali müşavirlerin adeta bir haykırışı vardı. Çünkü mali müşavirler maalesef canından bezmiş durumda.

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK"

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler, devletten ne iş ne de aş istiyorlar. Tek bir istekleri var, o da mesleklerini layığıyla yerine getirmek. Bunun için Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İstekleri net ve açık. Nedir bu istekler: Artan enflasyon, yüksek kira ve ücret artışları da göz önüne alındığında mali müşavirlerin çalışma koşullarının düzeltilmesine destek amaçlı KOSGEB imkanlarından yararlandırılmalıdır. Form BA ve Form BS bildirimleri ile Gekap beyannameleri ve gerçek faydalanıcı bildirimleri kaldırılmalıdır. E- Defterlerin aylık ve 3’er aylık dönemler halinde değil, yıllık olarak gönderilmesine yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesine yönelik bir çalışma yapılmalıdır. Kurumlar Vergisi, Muh/SGK, KDV1 ve KDV2, E-Defter, 1’inci Geçici Vergi, TÜİK Anketleri ve Yıllık İşletme Cetvellerinin son bildirim sürelerinin ötelenmesine yönelik yeni bir takvim oluşturulmalıdır. Resmî tatillere denk gelen beyan sürelerinin, ilave bir bildirim ya da idari karar olmaksızın tatil süresi kadar uzatılması konusunda kalıcı bir düzenleme yapılmalıdır. Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde değil, yıllık olarak yapılması konusunda bir planlama yapılmalıdır. E-Defter ve Berat İkincil kopya gönderimlerinin kaldırılması ile E-Defterlerin meslek mensubu şifresi ile gönderilebilmesine olanak sağlanmalıdır? Kamunun dijital altyapı sistemlerinin sorunsuz olarak çalışması konusunda adımlar atılmalıdır.

Devletin, vergileri ve sigorta primlerini toplamada en büyük paydaşı olan meslektaşlarımın bu haykırışına karşı hükümeti duyarlı olmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı