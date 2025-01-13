Rıza Akpolat Gözaltına Alındı... Chp’li Okakın: “Tüm Siyasi Operasyonlar Ayağınıza Dolanacak”

Rıza Akpolat Gözaltına Alındı... Chp’li Okakın: “Tüm Siyasi Operasyonlar Ayağınıza Dolanacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyona tepki göstererek, “Partimizin neferlerine, yol arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza güdümlü yargı eliyle düzenlediğiniz tüm siyasi operasyonlar ayağınıza dolanacak” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyona tepki göstererek, “Partimizin neferlerine, yol arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza güdümlü yargı eliyle düzenlediğiniz tüm siyasi operasyonlar ayağınıza dolanacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Okakın, "Siyasi hegemonyanızı kaybetmekle yüz yüzesiniz, kaybedeceksiniz. Partimizin neferlerine, yol arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza güdümlü yargı eliyle düzenlediğiniz tüm siyasi operasyonlar ayağınıza dolanacak. Cumhuriyet Halk Partisine bedel ödetme kiniyle, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a yönelttiğiniz yargı sopası bizim için yok hükmündedir. Rıza Akpolat’ı ve Beşiktaş halkının tasarrufunu size teslim etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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