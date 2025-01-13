Rıza Akpolat Gözaltına Alındı... Gökan Zeybek: "Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alınmasına "Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir neferi bu ucuzlamış hamlelerle yıldırılamaz. Belediye başkanlarımızın arkasındayız. Demokrasiyi, hukuku ve karar alma mekanizmalarını felç ederek kendi siyasal ajandalarını güçlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alınmasına "Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir neferi bu ucuzlamış hamlelerle yıldırılamaz. Belediye başkanlarımızın arkasındayız. Demokrasiyi, hukuku ve karar alma mekanizmalarını felç ederek kendi siyasal ajandalarını güçlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" tepkisini gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından Rıza Akpolat gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Yine bir kumpas, yine bir yargı operasyonu. Aylar önce Esenyurt’ta olduğu gibi bu sabah da yıldırım hızıyla düzenlenen bir yargı operasyonu sonucu kamu görevlileri gözaltına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in de ismi geçtiği bu süreçte ortaya konan tüm yargı ve medya hamlelerini halk artık ezberledi. Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir neferi bu ucuzlamış hamlelerle yıldırılamaz. Belediye başkanlarımızın arkasındayız. Demokrasiyi, hukuku ve karar alma mekanizmalarını felç ederek kendi siyasal ajandalarını güçlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Anka Haber Ajansı