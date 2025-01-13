Rıza Akpolat Gözaltına Alındı...gökhan Günaydın: "Tarihin Akışını Durduramayacaksınız"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Başkanlarımıza yapılan sabah baskını ve gözaltı işlemlerinin amacını biliyoruz. Tarihin akışını durduramayacaksınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beşiktaş Belediye'sine ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkanı RIza Akpolat hakkında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türlü gerekçe ve yöntemlerle CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırma operasyonlarının son halkası Beşiktaş oldu. Geçmişte istifa ettirilen AKP’li belediye başkanlarına yönelik herhangi bir soruşturma/kovuşturma açılmamış, bugün de hiçbir AKP’li belediye başkanı herhangi bir operasyona muhatap olmamışken, çağrılarak ifadeye gelebilecek başkanlarımıza yapılan sabah baskını ve gözaltı işlemlerinin amacını biliyoruz. Tarihin akışını durduramayacaksınız."

Anka Haber Ajansı