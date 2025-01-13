Rıza Akpolat Gözaltına Alındı... Suat Özçağdaş: "Halkın İradesini Yok Sayanlar, Er Ya Da Geç Hesap Verecek"

CHP Genel Başkan Yardımcı Suat Özçağdaş, "Halkın iradesine darbe vuranlar her zaman kaybetmiştir. Hukuk kılıfına sığdırılmış bu siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Hukuksuzluklarınızı teşhir edecek, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkın iradesini yok sayanlar, er ya da geç hesap verecek" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Suat Özçağdaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasıyla ilgili, "Hukuk kılıfına sığdırılmış bu siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Hukuksuzluklarınızı teşhir edecek, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkın iradesini yok sayanlar, er ya da geç hesap verecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir sabah, yine bir kumpas. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a yapılanlar, hukukun siyasete alet edilmesinin en çirkin örneklerinden biridir. Şafak operasyonlarıyla, gizlilik kararlarıyla, yandaş medyaya servis edilen iftiralarla ne halkı kandırabilirsiniz ne de bizi yıldırabilirsiniz. Bu saldırılar, yalnızca belediye başkanlarımıza değil, halkın iradesine ve demokrasiye yöneliktir. Ama unutmayın, halkın iradesine darbe vuranlar her zaman kaybetmiştir. Hukuk kılıfına sığdırılmış bu siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Hukuksuzluklarınızı teşhir edecek, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkın iradesini yok sayanlar, er ya da geç hesap verecek."

Anka Haber Ajansı