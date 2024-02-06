Rıza Akpolat: “‘Ne Mutlu Beşiktaş Var’ Diyeceğimiz Yeni Bir Dönemi Komşularımızla Birlikte Başlatıyoruz”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP’nin Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Akpolat, "'Ne mutlu Beşiktaş var' diyeceğimiz bir dönemi komşularımız ile birlikte başlatıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP’nin Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Akpolat, "'Ne mutlu Beşiktaş var" diyeceğimiz bir dönemi komşularımız ile birlikte başlatıyoruz" dedi.

Başkan Akpolat'ın ziyaretleri kapsamında ilk durağı, CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı oldu. Akpolat’a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, PM üyesi Sinem Kırçiçek, Parti İl Yöneticisi Veli Coşkun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara’nın yanı sıra partililer ve ilçe sakinleri eşlik etti.

Akpolat, parti emekçilerine ve komşularına, kendisine destek verdiklerini için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çözdüğümüz yüzlerce sorunun kat kat daha fazlasını çözebileceğimiz, Beşiktaş’ta yaşayan herkesin, gönül rahatlığı ile her anlamda bizimle "Ne mutlu Beşiktaş var" diyeceği bir dönemi komşularımız ile birlikte başlatıyoruz. Beşiktaş’ta rekor oyla kazanacağız! İstanbul’a kazandıracağız!’’

Akpolat, daha sonra Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ü ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık’ı makamlarında ziyaret ederek, "Beşiktaş’ın daha iyi yerlere gelebilmesi için iş birliği ve koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı