Rıza Akpolat Savcılıkta Yaklaşık Bir Saat İfade Verdi

17.50 sıralarında savcılığa götürülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19.25 sıralarında ayrıldı. İfade işlemine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı. Biliyorsunuz kolluk ifadesi alınmadığı için ilk defa savcılık ifadesinde gördük biz soruları. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi kalan toplam dosyada şüphelilerden iki tanesini daha ifadesi alındıktan sonra savcı beyin kararını bekleyec

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) 17.50 sıralarında savcılığa götürülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19.25 sıralarında ayrıldı. İfade işlemine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı. Biliyorsunuz kolluk ifadesi alınmadığı için ilk defa savcılık ifadesinde gördük biz soruları. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi kalan toplam dosyada şüphelilerden iki tanesini daha ifadesi alındıktan sonra savcı beyin kararını bekleyeceğiz." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir dizi suçlamayla pazartesi günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bir başsavcı vekiliyle 9 savcı ifade işlemleri için görevlendirilirken, şüpheliler aşama aşama savcılığa götürüldü. O saatleri bekleyerek geçiren Rıza Akpolat ise 17.50 sıralarında savcılığa götürüldü. Akpolat'ın adliye koridorunda bekleyenleri selamladığı, bekleyenlerin de selama alkışla karşılık verdiği görüldü.

Yaklaşık bir buçuk saat içeride kalan Rıza Akpolat 17.25 sıralarında savcılıtan ayrıldı. O anlarda da adliyede bekleyenler Akpolat'ı alkışladı.

"Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı"

Sabah saatlerinden beri gelişmeleri adliyede takip eden CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftci de şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar sabah saatlerinde başlayan ifade işlemleri başkan için, Rıza Başkan için şu saat itibariyle bitti. Bütün şüpheliler gibi onun da aşağı yukarı bir saat civarında sürdü. Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı. Biliyorsunuz kolluk ifadesi alınmadığı için ilk defa savcılık ifadesinde gördük biz soruları. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi kalan toplam dosyada şüphelilerden iki tanesini daha ifadesi alındıktan sonra savcı beyin kararını bekleyeceğiz. Sonraki süreci yine hep birlikte değerlendireceğiz. Şu an için ekstra söyleyebileceğimiz bir şey yok."

Anka Haber Ajansı