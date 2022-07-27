Rıza Çalımbay: Takımıma Güveniyorum

Rıza Çalımbay: Takımıma Güveniyorum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçı ile ilgili, "Bir şeyler kazandıktan sonra onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor. Mükemmel bir şekilde çalıştık. Çok iyi de bitirmek...

Hüsnü Ümit AVCI - Arife Defne ARSLAN / SİVAS,(DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçı ile ilgili, "Bir şeyler kazandıktan sonra onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor. Mükemmel bir şekilde çalıştık. Çok iyi de bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Takımıma güveniyorum" dedi.

Süper Lig'de 2022-23 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında önce Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 13 günlük kampın ardından 2'nci etap kamp çalışmalarını ise Avusturya'ya da yapan Demir Grup Sivasspor, Sivas'a döndü. Kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde Süper Kupa'da 30 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan futbolcular dar alanda pas çalışması ve taktik çalıştı.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Çalımbay hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini belirterek, "Hem Bolu hem de Avusturya'da yaptığımız kamp çalışma açısından iyi geçti. İki kampı da çok iyi şekilde bitirdik. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik" dedi. Süper Kupa maçını iyi bir sonuçla bitirmek istediklerini söyleyen Çalımbay, "Sivas'ın tarihinde hiç olmamış bir şey. Bütün futbolcuların ve takımların en çok istediği şeydir. Bir şeyler kazandıktan sonra onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor. Türkiye'de iki takımın Süper Kupa oynaması müthiş bir şeydir. Bu büyük bir şans. Bu maçlardan önce de transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ancak uğraşlara rağmen maalesef bu maça yeni transfer olacağını zannetmiyorum. Bu bize biraz sıkıntı yaratabilir ama ben takımıma gerçekten güveniyorum. Mükemmel bir şekilde de çalıştık. Çok iyi de bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Rıza Çalımbay'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

Rıza Çalımbay: Takımıma Güveniyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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