Rize İkizdere Halkı, Hes Projesi İçin Çed Bilgilendirme Toplantısına İzin Vermedi

Rize’de HES projesine karşı mücadele eden İkizdere halkı, ÇED bilgilendirme toplantısının yapılmasına izin vermedi. MHP İkizdere İlçe Başkanı Rezzak Uzun, "Biz bunun tecrübesini daha önce çok derin bir şekilde yaşadık ve hala idari bütün mahkemeleri kazanmış olmamıza rağmen biz hukuki anlamda şu anda hala mahkemeliğiz. Hatta şu kadarını söyleyeyim o süreçleri yaşarken benim annem 82 yaşındaydı. Baston ve bir insan yardımı ile yürüyordu. Annem 90 yaşında ve şu an halen mahkemelik. Bu süreçlerin bize hangi sı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize’de HES projesine karşı mücadele eden İkizdere halkı, ÇED bilgilendirme toplantısının yapılmasına izin vermedi. MHP İkizdere İlçe Başkanı Rezzak Uzun, "Biz bunun tecrübesini daha önce çok derin bir şekilde yaşadık ve hala idari bütün mahkemeleri kazanmış olmamıza rağmen biz hukuki anlamda şu anda hala mahkemeliğiz. Hatta şu kadarını söyleyeyim o süreçleri yaşarken benim annem 82 yaşındaydı. Baston ve bir insan yardımı ile yürüyordu. Annem 90 yaşında ve şu an halen mahkemelik. Bu süreçlerin bize hangi sıkıntılar yaşattığını bu coğrafyada yaşayan herkes biliyor" dedi.

Rize’nin İkizdere ilçesi Dereköy mevkiinde Reis Holding tarafından yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesiyle ilgili dün İkizdere Öğretmenevi’nde yapılmak istenen ÇED bilgilendirme toplantısına bölge sakinleri izin vermedi. Toplantının yapılacağı öğretmenevinin önünde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Toplantının yapılacağı salonda CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, eski HDP İzmir Murat Çepni, MHP İkizdere İlçe Başkanı Rezzak Uzun, AKP İkizdere İlçe Başkanı Mustafa Havuz, İkizdere Dernekler Federasyonu 2. Başkanı İsmet Ekşi, Dereköy Muhtarı Rahmi Ekşi, Rize Muhtarlar Derneği Başkanı Remzi Güzel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Reis Holding sorumluları ve vatandaşlar yer aldı.

"BURADA BÜYÜK BİR YIKIM VE KATLİAM OLACAK"

Eski HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, şunları söyledi:

"Bir önceki dönem milletvekiliyim, Dereköylüyüm. Hem vadide hem de bizim köyümüzde bu projenin ne şart ve koşulda olursa olsun yapılmaması gerektiğini, bunun hem köyümüz hem de vadimiz açısından büyük bir yıkım bir katliam olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu toplantı bu anlamıyla buraya gelen arkadaşları tenzih ederek söylüyorum, hukuk dışıdır, anayasaya aykırıdır. Doğal sit alanında bu projenin yapılması için atılan her adım bir suç niteliğindedir. Bir doğa suçudur, bir insanlık suçudur. Dolayısıyla bu toplantının yapılmaması konusunda kararlıyız. Vekilimizin önerisi yerindedir. Birkaç temsilci ile burada yapılmamasına dahil tutanağı tutup gelen arkadaşlarımızı da teşekkür ederek göndereceğiz."

"KEDİMİZ VE KÖPEĞİMİZ BU PROJENİN NE KADAR ZARARLI OLDUĞUNU BİLİYOR"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz şunları söyledi:

"İkizdere halkı olarak ve sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlar federasyonumuz, parti temsilcilerimiz, halkımız hepsi burada. Bunu istemediğini ve gerekçelerini açıklayarak herhangi bir kargaşaya mahal vermeden, medeni bir şekilde sizlerde buradasınız hepimiz buradayız. Hepimizin de ortak paydası bu projenin bu vadide bu vadiyi öldüreceğini, binlerce yıllık tarihi olan bu vadiyi öldüreceğini düşünüyor. Hiç en ufak bir kargaşanın çıkmayacağına da inanıyorum işin açıkçası. Takdir sizlerindir, takdir vatandaşlarındır. Gerekli bir şekilde itirazlarımızı yapabiliriz diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin, "Toplantının yapılması durumunda ÇED süreci tamamlanmış sayılmaz mı" sorununa ise Karagöz, "Bizim kedimiz ve köpeğimiz bile bu projenin ne kadar zararlı bir proje olduğunu biliyor. Bir olasılıktır. Olmaz. Bunun yargı süreci var" yanıtı verdi.

"BU TOPLANTI BURADA YAPILIRSA EĞER İLK KAZMA VURULMUŞ OLACAK"

Belediye Başkanı Karagöz’ün konuşmasının ardından Murat Çepni yeniden söz alarak şunları söyledi:

"Başkanım siz fikrinizi söylediniz teşekkür ederiz. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada kimsenin kargaşa yaratmaya, kavga yaratmaya niyeti yok. Kimse de buraya bundan dolayı gelmedi ama ben deremin, evimin, o derenin karşısındaki ev benim evim. Evimin hangi yol ve yöntemlerle yok edileceğini dinleme gibi bir kararım yok. Dinlemem. Kimse bana evimi elimden nasıl alacağım diye güzel güzel anlatamaz bana. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla bu toplantının bu anlamda hukuki yanı yoktur. Kastettiğimiz budur. Bu toplantı başından itibaren hukuksuzdur. Benim evimi, benim deremi elimden almaya çalışan bir proje hiçbir şart ve koşulda hiçbir aşaması yasal değildir, hukuki değildir. Kastettiğimiz budur. Yani, biz burada teknik bir şey tartışmıyoruz, bir prosedür tartışmıyoruz. Bu toplantı burada yapılırsa eğer ilk kazma vurulmuş olacak, dediğimiz bu. Kimsenin kavgaya niyeti yok. Esas meydan okumanın kendisi İkizdere’ye gelip köyümüzde, deremizde bunu yapacağız demektir. Meydan okumaktır bu. Bütün İkizdere’ye meydan okumaktır. Dediğimiz bu kadar basit. Dolayısıyla hepimizin fikri ortaksa yapılması gereken budur."

"BU TOPLANTİ YAPILIRSA YARGI PROJEYE DEVAM EDİN DER"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şunları söyledi:

"Şöyle bir şey var, onu belirtelim; eğer toplantı lehte ya da aleyhte herhangi bir görüşün oluştuğu biçimde tutanak altına alınırsa o zaman Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu süreci tamamlanmış olur. Dolayısıyla yargı kararları açısından ÇED süreci tamamlanmış olan bir projeye yargının devam edin deme olasılığı büyüktür. Bu nedenle bu toplantıya katılmayarak yapılmadığını tutanak altına aldırmak doğru olan yoldur. Bu hukukçularımızın söylediğidir."

Bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Şimdi vekilimin dediği gibi zaten avukat ile de görüştük. Avukatımız var. Güzel üç yöntem söyledi, bir tanesini vekilim de söyledi. Bence de şimdi kalabalığa hiç gerek yok. Zaten önemli olan buradaki toplantının olumsuz sonuçla çıkmasıdır. Yani, başka bir şey değil bu. Yani, bu toplantı yapılması gerekiyor. Yapılsın çok önemli değil. Bu yapılmadığı zaman yarın bir daha gelecek. Biliyorsunuz haziranda bir toplantı vardı, yapmadık. Şimdi bir daha oldu. Bu yapılmazsa yarın bir daha gelecek, yarın bir daha gelecek. Arkadaşlar bunu sonlandırmamız için biz bu toplantının olumsuz raporumuzu tutanaklara geçireceğiz. Yani halk istemiyor, kimse istemiyor. İkizdere Belediye Başkanımın dediği gibi kedi köpek istemiyor. Hiçbir siyasi parti istemiyor. Burada biz halk olarak istemiyoruz böyle bir projeyi. Dolayısıyla burada üç beş kişi kalarak, söyleyeceklerimizi söyleyelim. Zaten hükümet komiserleri burada, tutanaklara geçelim, düşüncelerimizi oraya yansıtalım. Daha sonra toplantıyı bitirip, gidelim. Yani, bu toplantının olumsuz sonuçlandığı tutanaklara geçsin."

"BİZE BU YAŞATTIKLARI ARTIK NEREYE KADAR GİDECEK"

MHP İkizdere İlçe Başkanı Rezzak Uzun şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunun tecrübesini daha önce çok derin bir şekilde yaşadık ve hala idari bütün mahkemeleri kazanmış olmamıza rağmen biz hukuki anlamda şu anda hala mahkemeliğiz. İsmet bey de bunların bir tanesi, benim köyüm. Hatta şu kadarını söyleyeyim o süreçleri yaşarken benim annem 82 yaşındaydı. Baston ve bir insan yardımı ile yürüyordu. Annem 90 yaşında ve şu an halen mahkemelik. Şimdi biz bu süreçlerin bize neler getirdiğini, bize hangi sıkıntılar yaşattığını bu coğrafyada yaşayan herkes biliyor. Şimdi az önce Murat Bey bir şey söyledi çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki; bana evimi nasıl alacağını anlatmaya gelmiş arkadaşlar, lütuf etmişler. Böyle bir şey yok. Bize bu yaşattıkları artık nereye kadar gidecek.

"20 PROJEYLE BAŞLADILAR YETER ARTIK"

Bugünkü bu toplantıya katılmak bir yöntem. Bence kendi fikrim katılmamaktır çünkü bize ne anlatacaklar evinizi nasıl alacağız mı? Yeter da yeter! 20 küsur tane proje ile başladılar bu coğrafyada. Ben daha önce bizim bakanlarımızdan bir tanesine şunu şöyle de sormuştum; ya sayın Bakanım bir karar verelim ya İkizdere Vadisi enerji vadisi, turizm vadisi mi? Bunu da geçtim bu coğrafya da yaşayan insanlara bir alternatif sunalım. Aynı vadide bugün geçen yıl Turizm Master Planı’nda en büyük iki tane projeyi bizim ilçemize vermişler. Birisi Ovit Vadisi’nde birisi Meles Vadisi. Kalkıyoruz bunun yanında başka bir şeylerde yapıyoruz. Bizim vadimize böyle bir projenin kesinlikle yapılmasını istemiyoruz. Tavrımız da talebimiz de budur ve buradaki toplantıya da ben katılım sağlanması taraftarı değilim çünkü bize bir şey anlatmasınlar biz geldiler buraya misafirimizler. Vekilimin dediği gibi biz ikramlarını yapalım. Lütfen geldikleri yere gitsinler bizim bu tavrımızı da ne olduğunu iletsinler. Biz misafirleri ağırlamasını biliriz. Biz kadim bir memleketin evlatlarıyız. Gerektiği şekilde ağırlayalım ve gitsinler. Lütfen bizi yormasınlar."

"BUGÜN VE SONRA YAPILACAK BÜTÜN HES PROJELERİNE KARŞIYIZ"

İkizdere Anzer Ballıköy Muhtarı ve Muhtarlar Federasyonu Başkanı Remzi Güzel şunları söyledi:

"Çok değerli katılımcılar elbette ki bugün biz muhtarlarımız İkizdere’deki ve Rize’deki yatırımlara karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz bugünkü bu toplantı da İkizdere’mizin geleceğini tehdit eden bir durumdur. Biz İkizdere muhtarları olarak bugün ve bundan sonra yapılacak olan bütün HES projelerine karşıyız. İkizdere vadimiz turizm vadisidir, HES vadisi değildir. Biz halkın temsilcileri olarak; bakın en son sözü ben almış olabilirim ama nihayetinde en sözü veren halktır, halkın sesidir. Ondan dolayı lütfen devlet temsilcilerine de iletiyorum, firmalara da iletsin. İkizdere'de hiçbir şekilde HES ile ilgili projelere atıf yapmasınlar. İş yapacaklarsa gelsinler. Bakıl bir turizm vadisidir. İkizdere'yi turizm ile gelecek nesillere taşıyalım. Korunaklı bir İkizdere ile hep beraber bir mücadele verelim ve biz siyasilerimiz halkımız biz mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz."

Vatandaşların çeşitli tepkilerinin ardından Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzlemleri Şube Müdürü Hızır Osman Aslıyüksek, ÇED süreci ile ilgili "Toplantı salonunda toplantı şartları hazır edilmiş ancak halk bilgilenmek istemediği için ÇED yeterlik firması sunum yapmamıştır. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'le yöre halkının dilekçeleri (33 adet) elden alınmıştır" şeklinde tutanak düzenledi.

Anka Haber Ajansı