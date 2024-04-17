Rize Pazar Belediyesi İmece Usulü Temizlik Seferberliği Başlattı

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, "Pazar'da 15 yıllık bir birikim var, 15 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Biz bu arayı kapatmak zorundayız, onun için bütün Pazar Belediyesi gönüllüleri olarak sahadayız. Biz Fındıklı’dan başlayan imeceyi burada da devam ettiriyoruz. İmece bu coğrafyada bir kültürdür, bir dayanışmadır" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, "Pazar'da 15 yıllık bir birikim var, 15 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Biz bu arayı kapatmak zorundayız, onun için bütün Pazar Belediyesi gönüllüleri olarak sahadayız. Biz Fındıklı’dan başlayan imeceyi burada da devam ettiriyoruz. İmece bu coğrafyada bir kültürdür, bir dayanışmadır" dedi.

CHP'li Pazar Belediyesi vatandaşların da katkısıyla temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Neşet Çakır'ın çağrısıyla Pazar halkı, Belediye personeli, partililer ile Belediye gönüllüleri uzun bir süreden beri temizlenmeyen cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları başlattı. Pazar eski hastane altındaki duvardan başlayarak şehir merkezine doğru kazma ve küreklerle temizlik yapıldı. Kampanyanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"

CHP İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu şunları söyledi:

"Pazar'da 15 yıllık bir birikim var, 15 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Biz bu arayı kapatmak zorundayız, onun için bütün Pazar Belediyesi gönüllüleri olarak sahadayız. Biz Fındıklı’dan başlayan imeceyi burada da devam ettiriyoruz. İmece bu coğrafyada bir kültürdür, bir dayanışmadır, birlikte yaşamanın verdiği örgütlenmedir, işte biz de bu kültürle bu örgütlenmeyle Pazar'ı çok kısa sürede ayağa kaldıracağız. Çok güzel bir şehir haline getireceğiz ve getirmek zorundayız. Bu insanlara borcumuz var ve biz bu borcun altında kalmayacağız bundan herkes emin olabilir. İnanın 2- 3 yıl sonra Pazar’a geldiğinizde her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. Temizlik yapanların yüzde 80’i gönüllüler ve belediyenin bazı personeli de eşlik ediyorl, bu hep böyle devam edecek. Pazar’da herkes bir taşın altına elini sokacaktır. Bunu yapmak zorundayız, biz bu işi başarmak zorundayız ve başaracağız çünkü biz buna inandık."

Anka Haber Ajansı