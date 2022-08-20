Rize'de Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı

Rize'de Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı

RİZE'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü, istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi.

Arzu ERBAŞ/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü, istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçesinin Asmalıırmak köyünde meydana geldi. İlçedeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çaptı. Ardından devrilen midibüs metrelerce sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki köy sakinlerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Rize'de Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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