Rize'den 46 Yıl Sonra Chp'den Milletvekili Seçilen Tahsin Ocaklı Mazbatasını Aldı

Rize'den 46 Yıl Sonra Chp'den Milletvekili Seçilen Tahsin Ocaklı Mazbatasını Aldı

Rize’den 46 yıl sonra CHP’den milletvekili seçilen Tahsin Ocaklı mazbatasını aldı. Ocaklı, "Pazar günü bu mazbatayı esas onurlandırmayı o zaman yapacağız. Herkesi kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında iktidar için sandığa davet ediyorum" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize’den 46 yıl sonra CHP’den milletvekili seçilen Tahsin Ocaklı mazbatasını aldı. Ocaklı, "Pazar günü bu mazbatayı esas onurlandırmayı o zaman yapacağız. Herkesi kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında iktidar için sandığa davet ediyorum" dedi.

28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde 46 yıl sonra CHP’den Rize milletvekili seçilen Tahsin Ocaklı, Millet İttifakı partilerin il başkanları ve yöneticileri ile Rize merkez ilçe seçim kurulu sorumlularından milletvekilliği mazbatasını aldı. Rize Adliyesi Merkez İlçe Seçim Kurulu salonunda yetkililerce hazırlanan mazbata CHP Rize milletvekili seçilen Tahsin Ocaklı'ya imza karşılığı teslim etti.

"HERKESİ SANDIĞA DAVET EDİYORUM"

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Rize Milletvekili seçilen Tahsin Ocaklı, "Mazbatamızı aldık. Mazbatanın kendisi önemli değil önemli olan bizim Rize için yapacaklarımız, Rize için söylediklerimizdir. Bunları yapmak için parlamentoya görevli gideceğiz. Rizeliler yüreklerini ferah tutsun. Pazar günü bu mazbatayı esas onurlandırmayı o zaman yapacağız. Herkesi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında iktidar için sandığa davet ediyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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