Rizeli Çay Üreticisi: "Çaya Verilen Fiyatla 2 Ekmek Alamıyoruz"

Rize’de CHP’nin Çay Mitingi’ne katılan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Bugün çayla ilgili Karadeniz’de büyük bir tepki var, iki gündür bölgedeyim. Çay ile ilgili tepki, isyana dönüşmüş durumda. Ve ne yazık ki çayda açıklanan fiyat talebi karşılamadı" dedi. Bir çay üreticisi, "Yetmiyor ve eskiden sattığımız 10 kilo çayla 10 kilo çay ve zeytin alırdık, şimdi ise 2 ekmek alamıyoruz” diye konuştu.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Rize’de CHP’nin Çay Mitingi’ne katılan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Bugün çayla ilgili Karadeniz’de büyük bir tepki var, iki gündür bölgedeyim. Çay ile ilgili tepki, isyana dönüşmüş durumda. Ve ne yazık ki çayda açıklanan fiyat talebi karşılamadı" dedi. Bir çay üreticisi, "Yetmiyor ve eskiden sattığımız 10 kilo çayla 10 kilo çay ve zeytin alırdık, şimdi ise 2 ekmek alamıyoruz” diye konuştu.

CHP’nin Rize’de dün düzenlediği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı Çay Mitingi’ne milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda çay üreticisi de destek verdi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Bugün çayla ilgili Karadeniz’de büyük bir tepki var, iki gündür bölgedeyim. Çay ile ilgili tepki, isyana dönüşmüş durumda. Ve ne yazık ki çayda açıklanan fiyat talebi karşılamadı. Bugün Genel Başkanımız Özgür Özel Karadeniz’den bütün Türkiye’ye çay üreticilerin beklentilerine bir anlamda tercüman olacak” dedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan “Çay mitingindeyiz ve bizler de Artvin’den çay üreticilerine destek olamaya geldik. Çünkü biliyoruz ki çay üreticileri artık hak ettiği değeri alamıyor ve çay parası insanlara yetmiyor. Bir kilo çayla iki simit dahi alınamıyor” diye konuştu.

"Bir kilo çay ile bir ekmek bile alamıyorlar"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz "Çay mitingindeyiz, biz çayın memleketindeyiz ve bizi okutan ve bizi bu duruma kadar getiren çaydan kazandığımız paradır. Yani çayın sayesinde buralara kadar geldik ama maalesef şu an emeğimiz karşılığını alamıyoruz” şeklinde belirtti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem "Bugün Rize’de çay mitinginde çaya yapılan son zamma karşı mitingdeyiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları burada çay üreticisinin düştüğü zor durumu dile getirmek ve onların hakkını savunmak için büyük bir miting düzenlediler. Artvin’den Samsun’a kadar çay üreticileri burada. Çay üreticilerine destek verenler burada. 210 binin üzerinde çay üreticisi mağdur durumda ve yani bir kilo çayla bir ekmek bile alamıyorlar” diye belirtti.

"Çaydaki sömürüye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım “Çaya verilen fiyat işçiyi bile karşılamıyor ve çay üreticisi çok kötü durumda” dedi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan “Geçtiğimiz haftada Fındıklı'da çay mitingindeydik şimdi bugün de Rize’de çaydaki sömürüye son verilmesi için verilen fiyatın yükseltilmesi için buradayız. Genel başkanımız burada ve güzel bir hava ve güzel bir kalabalık var. Bugün Rize çok güzel durumda. Çayda sömürüye karşı mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Perişanız çocuklarımızı okutamıyoruz"

Mitinge katılan çay üreticileri şunları söyledi:

"Bizim arkamızda Rize’de, sadece Cumhuriyet Halk Partisi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı var. Ve biz ona Rize Pazar olarak minnettarız. Rize’de 3 tane milletvekili var, sadece biz çay üreticilerinin arakasında Tahsin Ocaklı var. Diğerleri nerede? Onlar Rize’nin milletvekilleri değiller mi? Bizi neden bu kadar mağdur bırakıyorlar, biz 23 milyar sadece gübreye para verdik ama 17 buçuk lira çaya para veriyorlar. Biz perişanız çocuklarımızı okutamıyoruz ve bir şey alamıyoruz ve bizi o duruma getirdiler.”

"Yetmiyor ve eskiden sattığımız 10 kilo çayla 10 kilo çay ve zeytin alırdık, şimdi ise 2 ekmek alamıyoruz.”

“Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız, bizim bahçelerimiz gitti ve hiçbir şey kalmadı. Çaydan mahsul alamıyoruz. 17 lira ile bu çileyi çekemiyoruz.”

"Çayımız ölmüş zaten ve bizler yüksek fiyat istiyoruz ve en az 25 lira olması lazım. Çaya verilen fiyatla iki ekmek alamıyoruz. Yağmurda, çamurda, güneşte biçiyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz.”

"Çayımıza zam yapsın ama emeklilere de zam yapsın.”

"Çayımızın karşılığını almaya geldik ve çay parasıyla günümüz şartlarına uygun verilmesi için buradayız ve biz sadaka istemiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz, ekmeğimizi istiyoruz. Çay parasıyla çocuk okuttuk, ev yaptık ama şimdi karnımızı doyuramıyoruz.”

Anka Haber Ajansı