Rizeli Hayvanseverler Erdoğan'a Seslendi: "Tbmm’den Katliam Yasasını Geri Çek"

Rize hayvan hakları savunucuları, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Rize'de bir araya gelen hayvan hakları savunucuları adına açıklama yapan yurttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "TBMM'de, sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklıselim siyasiler olduğuna, TBMM’den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak buradan hep birlikte haykırıyoruz 'yasayı geri çek' diye seslendi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize hayvan hakları savunucuları, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Rize'de bir araya gelen hayvan hakları savunucuları adına açıklama yapan yurttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "TBMM'de, sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklıselim siyasiler olduğuna, TBMM’den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak buradan hep birlikte haykırıyoruz "yasayı geri çek" diye seslendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası gündeme gelen ve sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan yasa teklifini hayvanseverler "bir kısım bürokrat ve bazı siyasiler belediyelerin görev ihmallerinin bedelini, kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmek istiyorlar" diyerek protesto etti.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Fatma Nur Çelik, "Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin "saldırgan olanlar toplanacak uyutulacak öldürülecek" diyerek ölümlerden ölüm biçmeye çalıştıkları bir insanlık ayıbı olan öldürülmeleri yasaya konmaya çalışılan sokak köpeklerinin yüzde 99'u bu korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. TBMM'de, sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklıselim siyasiler olduğuna, TBMM'den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor, milletvekillerine ve cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Sivil toplum örgütleri ve kamuoyundan gizli hazırlanan, katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kan kokan yasa teklifi geri çekilmelidir" dedi.

Hayvanseverlere destek veren TRT sanat müziği sanatçısı Emine Yılmaz hayvanlar için yazdığı bir dörtlüğü seslendirdi. Bir yurttaş ise hayvan severlerin yanına giderek, sokakta okula giden çocukların sokak köpeklerinden korktuğunu bu nedenle köpeklerin toplatılmasından yana olduğunu söylemesi üzerine hayvanseverler tepki gösterdi. Bu sırada polis şahsı alandan uzaklaştırdı. Protesto eylemi olaysız sona erdi.

Anka Haber Ajansı