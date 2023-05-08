Rizeli Köylü Kadın: "Ben Adalet Ve Eğitim İstiyorum, Hırsız İstemiyorum"

CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan, Topkaya köyünde kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaş, "Ben adalet ve eğitim istiyorum, hırsız istemiyorum. Bir sürü para toplandı bağışlarla, nerede o paralar? Depremzedelere kumanya bile gitmedi. Çadırları bile parayla sattılar. Bizim yüzyıllık Kızılay’ıma ben daha kan vermem” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan, Topkaya köyünde kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Bir köylü kadın, "Ben adalet ve eğitim istiyorum, hırsız istemiyorum. Bir sürü para toplandı bağışlarla, nerede o paralar? Depremzedelere kumanya bile gitmedi. Çadırları bile parayla sattılar. Bizim yüzyıllık Kızılay’ıma ben daha kan vermem” dedi.

CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan, dün Rize Merkez’e bağlı Topkaya köyünde bir kahveyi ziyaret etti. Toptan, burada şunları söyledi:

"TECRÜBELİYİZ, LİYAKATLİYİZ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

"Siyasette hocam, manevi babam Nihat Mete’dir. Biz hizmet yapmaya alışmışız. Geçmişte Rize’de 10 bin kişiye iş verdik. Haramsız hizmet ettik şimdi de milletvekili adaylığı için yola çıktık. Rize’de bir değişim yapalım, bir kere de bizi değerlendirin. Çayın, ÇAYKUR’un, sizin çocuklarınızın sıkıntılarını biliyoruz. İşsizlik sorunu olduğunu biliyoruz. ÇAYKUR’da çalışan işçi kardeşlerimizin kadro sorunu var onu da biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık; tecrübeliyiz, liyakatliyiz.

"ÇAYDA İSTEDİĞİNİZ FİYATI ALIP SİZE VERİRİM"

Ayın 15’inde Millet İttifakı iktidar olacak. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ve dedi ki ayın 15’inde yaş çay taban fiyatı 15 TL. Bir rahmetli il başkanımız Nihat Mete vardı giderdi on bin kişiye iş imkânı alır gelirdi Rize’ye, milletvekili olmadığı halde, şimdi onun evladını milletvekili seçerseniz ben size 20-30 bin kadro alır gelirim. Çayda istediğiniz fiyatı alıp size veririm. ÇAYKUR’da çalışan işçi kardeşlerime kadroyu veririm. Bunun için sizden sadece Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altına oy vurmanızı istiyoruz. Söz veriyorum, milletvekili olduğum zaman Rize’de milletvekili koordinasyon ofisi kuracağım. Orada bir danışman bir tane de maaşlı çalışan olacak. Olur da bana ulaşamazsanız aniden hastanede veya başka bir yerde acil işiniz olursa hemen gideceksiniz orada işleriniz çözülecek. Ulaşılabilir bir milletvekili olacağız. Siz bunu istemiyor musunuz?"

"FAKİR DE ZENGİN DE BİR OLACAK, HEP AYNI KİŞİNİN CEBİNDE OLMAZ"

Bir kadın yurttaş ise şunları söyledi:

"Türkiye için tarafsız bir parti istiyorum. Şeker fabrikaları satıldı niye biz ithal şeker alıyoruz reçel bile olmuyor o şekerle. Bizim pancarımız yetişmiyor muydu? Tayyip Erdoğan köprü yaptı ama biz feribota binip karşıya geçiyoruz köprüye para vermeyelim diye. Doğru bir dünya ve Türkiye istiyorum. Fakiri de bir olacak zengini de bir olacak. Hep aynı kişinin cebinde olmayacak. Benim kızım okul okudu ama işe giremiyor neden çünkü arkasında biri yok. Tarafsız iş verilecek, hepimizin cumhurbaşkanı olacak, sadece AK Parti’nin cumhurbaşkanını istemiyorum. İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum. Emekli maaşını yedi bin lira yaptı da olmayanlar ne ile geçinecek? Süt 15 TL.

"BEN ADALET VE EĞİTİM İSTİYORUM, HIRSIZ İSTEMİYORUM"

Bir erkek çocuğu, benim kızım eğer normal giyindiği halde ona laf atıyorsa, o çocuğu alıp cezasını vermeli. Kimse kimsenin çocuğunu rahatsız etmemeli. İsteyen istediği gibi gezebilir, yaşayabilir. Namus başta değil içindedir. Ben köy kahvesinde oturabiliyorum eskiden burada oturana namussuz kadın derlerdi. Ben adalet ve eğitim istiyorum, hırsız istemiyorum. Bir sürü para toplandı bağışlarla, nerede o paralar? Depremzedelere kumanya bile gitmedi. Çadırları bile parayla sattılar. Bizim yüz yıllık Kızılay’ıma ben daha kan vermem."

Anka Haber Ajansı