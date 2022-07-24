Rögar Kapağına Kaynak Sırasında Patlama: 2 İşçi Yaralı

Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada kanalda biriken metan gazının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, dün Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögar kapağına kaynak yaptığı sırada kanalda biriken metan gazı bir anda patladı. Patlamada işçiler Yusuf Satık ile Sinan Alagöz yaralandı. 2 işçi, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüzü ile ellerinde yanıklar oluşan Yusuf Satık önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Alagöz'ün ise hafif yaralandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı