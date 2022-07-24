Rögar Kapağına Kaynak Sırasında Patlama: 2 İşçi Yaralı

Rögar Kapağına Kaynak Sırasında Patlama: 2 İşçi Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada kanalda biriken metan gazının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada kanalda biriken metan gazının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, dün Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögar kapağına kaynak yaptığı sırada kanalda biriken metan gazı bir anda patladı. Patlamada işçiler Yusuf Satık ile Sinan Alagöz yaralandı. 2 işçi, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüzü ile ellerinde yanıklar oluşan Yusuf Satık önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Alagöz'ün ise hafif yaralandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
Traktörün Saman Yüklü Römorku Devrildi: 2 Yaralı
Traktörün Saman Yüklü Römorku Devrildi: 2 Yaralı
Maltepe’de Piknikçilere Denetim
Maltepe’de Piknikçilere Denetim
Sümeyra, Yolculuk Paylaşımından 2 Dakika Sonra Eşiyle Kazada Öldü
Sümeyra, Yolculuk Paylaşımından 2 Dakika Sonra Eşiyle Kazada Öldü
Balkona Konan Yaralı Atmaca Tedaviye Alındı
Balkona Konan Yaralı Atmaca Tedaviye Alındı
Otomobil, Duvara Çarptı; Kuzenlerden Kahraman Öldü, Serdar Yaralı
Otomobil, Duvara Çarptı; Kuzenlerden Kahraman Öldü, Serdar Yaralı
Esenyurt'ta 2 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga Kamerada
Esenyurt'ta 2 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga Kamerada