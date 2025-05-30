Rtük'ün Sözcü Tv'ye Verdiği Yayın Durdurma Cezasının Yürütmesi Durduruldu
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaya yönelik yayınları dolayısıyla Sözcü TV'ye verdiği 10 günlük yayın durdurma cezasının yürütmesinin durdurulduğu bildirildi.
(ANKARA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaya yönelik yayınları dolayısıyla Sözcü TV'ye verdiği 10 günlük yayın durdurma cezasının yürütmesinin durdurulduğu bildirildi.
Kanalın programcılarından İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın yürütmesinin mahkemece durdurulduğunu belirtti.
Özbey, açıklamasında, "Sözcü TV'ye karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı geldi. Mahkeme, 10 günlük karartma cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle aldı" bilgisini verdi.
Anka Haber Ajansı