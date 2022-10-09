Rusya’dan Zaporijya’ya Roket Saldırısı: 12 Ölü, 49 Yaralı

Rusya’dan Zaporijya’ya Roket Saldırısı: 12 Ölü, 49 Yaralı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde sivil yerleşim yerine Rusya tarafından düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna'nın Zaporijya kentinde sivil yerleşim yerine Rusya tarafından düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sıralarında düzenlenen roket saldırısında bir apartmanın ve çevresindeki birçok müstakil evin ağır hasar gördüğü ifade edildi. Acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ZELENSKİ: BARBAR TERÖRİSTLER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 49 kişinin de yaralandığını duyurdu. Zelenski, "Mutlak kötülük. Barbarlar ve teröristler. Bu emri veren, bu emri yerine getiren herkes yasaların ve insanların önünde sorumlu tutulacaklar" dedi.

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Rusya’dan Zaporijya’ya Roket Saldırısı: 12 Ölü, 49 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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