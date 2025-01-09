Saadet, Deva Ve Gelecek 'Çatı Parti' Çalışmasını Tamamladı: "Yeni Yol" Kuruluyor

Saadet, Deva Ve Gelecek 'Çatı Parti' Çalışmasını Tamamladı: "Yeni Yol" Kuruluyor

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri 'Yeni Yol' çatısında buluşuyor. Üç partinin anlaşmasına göre, ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verildi, hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.

(ANKARA) - Saadet, DEVA ve Gelecek partileri "Yeni Yol" çatısında buluşuyor. Üç partinin anlaşmasına göre, ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verildi, hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan akşam saatlerinde buluştu ve ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladı.

Genel Başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verildi. Ayrıca çatı partinin kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağını da onayladılar.

"Yeni Yol"un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.

Anka Haber Ajansı

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