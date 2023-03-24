Saadet Partisi, Chp-msp Koalisyonunu Anımsattı: "Onlar Başardı, Yine Başaracağız"

Saadet Partisi, Chp-msp Koalisyonunu Anımsattı: "Onlar Başardı, Yine Başaracağız"

Saadet Partisi, CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı bir videoyu, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Saadet Partisi, CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı bir videoyu, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Saadet Partisi, bugün sosyal medya hesabında, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla bir video paylaştı. Videoda, CHP ve MSP’nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın “Biz, Sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık” sözü ile dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz” sözüne yer verildi.

Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız” sözü yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Seçime Akp Listelerinden Gireceğiz
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Seçime Akp Listelerinden Gireceğiz
İyi Parti’den Yeni Kampanya Videosu: "Bu Yol Kazanmanın Yoludur"
İyi Parti’den Yeni Kampanya Videosu: "Bu Yol Kazanmanın Yoludur"
Gülizar Biçer Karaca: "Saray Rejimi Ülkeyi 21 Yılının En Yoksul Ramazan'ıyla Tanıştırdı"
Gülizar Biçer Karaca: "Saray Rejimi Ülkeyi 21 Yılının En Yoksul Ramazan'ıyla Tanıştırdı"
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Ve Heyeti İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Ve Heyeti İle Bir Araya Geldi
Barış Karadeniz: Ayancık’ta Sel Felaketinden Sonra Verilen Hiçbir Söz Yerine Getirilmedi
Barış Karadeniz: Ayancık’ta Sel Felaketinden Sonra Verilen Hiçbir Söz Yerine Getirilmedi
Bülbül: Çocukların Yüzde 87’si Et, Balık Ve Tavuk Ürünlerini Her Gün Tüketemiyor
Bülbül: Çocukların Yüzde 87’si Et, Balık Ve Tavuk Ürünlerini Her Gün Tüketemiyor
Gamze Akkuş İlgezdi: “Depremin Ve Yaşanan Zorlu Sürecin Faturası Ne Yazık Ki Yine Hekimlerimize Kesildi”
Gamze Akkuş İlgezdi: “Depremin Ve Yaşanan Zorlu Sürecin Faturası Ne Yazık Ki Yine Hekimlerimize Kesildi”