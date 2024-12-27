Saadet Partisi, Deva Partili Ekmen Ve Kaya'nın Katılımıyla Tbmm'de Yeniden Grup Kurdu

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi’ne katıldı. Bu katılımlarla Ankara Milletveki Nedim Yamalı’nın istifasıyla grubu düşen Saadet Partisi, TBMM’de yeniden grup kurdu. Saadet Partisi grubunun milletvekili sayısı 21’e ulaştı.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi’ne katıldı. Milletvekili sayısı 21’e ulaşan Saadet Partisi’nin Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye geçmesi nedeniyle düşen grubu yeniden kuruldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, DEVA, Saadet ve Gelecek partileri arasında ortak grup kurulması için yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"DEVA Partisi yetkili kurullarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte daha geniş birliktelikleri hedefleyen Meclis grubu kurulması konusunda görüşmeler olgunlaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde birlikte grup kurma iradesi gerçekleşen DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi yetkili kurullarında olgunlaştırılacak olan süreç kesinleştiğinde kamuoyuna kurulacak Meclis grubu hakkında daha net bilgi verilecektir.”

"Ekmen ve Kaya’nın durumu geçici”

Ekmen ve Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılımının geçici olduğunu belirten Şahin, “Bu süreçte Saadet-Gelecek grubunun bir milletvekili eksilmesi nedeniyle düşen grubun DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birlikte oluşturacakları ortak grup hükmü şahsiyet kazanıncaya kadar DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya geçici olarak Saadet-Gelecek grubunu parlamentoda tamamlamak üzere Saadet Partisi grubu ile çalışmaları gerçekleştireceklerdir” dedi.

Anka Haber Ajansı