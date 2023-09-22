Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Bingöl: "Eskişehir’de Chp İle Dirsek Temasına Hazırız"

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, yerel seçimlerde Eskişehir’de CHP ile dirsek teması yapabileceklerini söyledi. Bingöl, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsiliyet ve bir ilçe belediyesinin kendilerine verilmesi durumunda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

MELTEM KARAKAŞ

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, yerel seçimlerde Eskişehir’de CHP ile dirsek teması yapabileceklerini söyledi. Bingöl, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsiliyet ve bir ilçe belediyesinin kendilerine verilmesi durumunda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, yerel seçimlere yönelik açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerde muhalefet partilerinin ittifak ya da iş birliği yapması gerektiğine dikkat çeken Bingöl, Millet İttifakı bileşenlerinin ayrı ayrı aday çıkarmasının AKP’nin işine yarayacağını söyledi.

"MUHALEFET PARTİLERİ YEREL SEÇİMLERDE BAŞARILI OLMALI"

Fesih Bingöl şunları söyledi:

"Yerel seçimleri biz Saadet Partisi olarak çok önemli görüyoruz. Genel Başkanımızın ifadesi ile biz 81 ilde ve 962 ilçede Saadet Partisi olarak tek başımıza seçimlere gireceğiz ancak Gelecek Partisi ile Meclis’te bir ortak grubumuz var. Yapılan görüşmede bazı yerlerde Gelecek Partisi ile seçim iş birliği yapmamız söz konusu. Bunun dışında da biz Eskişehir’de de yerel anlamda Büyükşehir Meclisi'nde temsil edilmek adına şu anki belediye ile de daha doğru CHP ile bir seçim iş birliği yapabiliriz. Dirsek temasına girebiliriz. Bunun çok doğru anlaşılması lazım. Bunu ittifak olarak değerlendirmemek lazım. Bir dirsek temasına geçebiliriz. Burada Eskişehir’i biz önemsiyoruz. Buranın özellikle mevcut iktidar partisinin Eskişehir ile ilgili beklentileri ve çalışmaları olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde de muhalefet partilerinin yerel seçimlerde başarılı olması gerekiyor Türkiye’nin geleceği için.

"PARTİLERİN ADAY ÇIKARMASI MEVCUT İKTİDARIN İŞİNE YARAR"

Bence tabii meseleye şu noktadan bakmak lazım; şimdi bu tabii yerel seçimleri genel seçimlerle mukayese etmemek lazım. Bence bu konuda muhalefetin bu genel seçimlerde olduğu gibi yerelde de bir iş birliği yapması Türkiye açısından önemli. Buradan muhalefetin yerel belediyelerde başarılı olması gerektiğini savunuyorum. Burada partilerin aday çıkarması mevcut iktidarın işine yarar. Bunu da gözlemlemek ve düşünmek lazım. Eskişehir’i seviyoruz. Eskişehir’in kent gerçeği ile örtüşen projeleri var. Alt yapı, ulaşım, sosyal hayatla ilgili projeleri var. Bunların hayata geçirilmesiyle ilgili ciddi bir şekilde söz almamız gerekiyor. Öncelik verilmesi gerekiyor. Ayrıca da ifade edildiği gibi bir iki ilçede de bizim adaylarımızın kazanabileceği bir formül artı Büyükşehir Meclisi'nde temsil edilmek istiyoruz. Saadet Partimizin, Milli Görüş'ün belediyecilik anlayışının Büyükşehir’de, Eskişehir’de anlaşılması açısından böyle bir talebimiz olabilir."

Anka Haber Ajansı