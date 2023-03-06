Saadet Partisi Ev Sahipliğindeki “Millet İttifakı Liderler Buluşması” Başladı

Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki Millet İttifakı Liderler Buluşması, bugün saat 15.50’te başladı. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bugün saat 14.00’da yapılacağı duyurulan Millet İttifakı Liderler Buluşması öncesinde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Akşener ile görüştü.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Mansur Yavaş, kısa süren görüşmenin ardından, "Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinme arzusu, halkımızın arzusu. Biz de görev edindik" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Biz, Türkiye’mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin, memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa’nın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız" diye konuştu.

Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz Millet İttifakı’na önerisini sunmuştur. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13’üncü Cumhurbaşkanı’nın yetkili, icracı iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır” dedi. Zorlu, Akşener'in Millet İttifakı liderleri toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya “Katılmasını bekliyor ve ümit ediyoruz” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER BİR ARAYA GELDİ

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile JW Mariott Otel’de bir araya geldi.

Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, bir kez daha açıklama yaptı ve “Genel Başkanımız, birazdan Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinin girişinde karşıladı.

AKŞENER, SAADET PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener otelden ayrı ayrı çıktılar. Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın yapılacağı Saadet Partisi Genel Merkezi’ne önce Kılıçdaroğlu, daha sonra Akşener geldi.

Daha önce saat 14.00’da yapılacağı duyurulan Saadet Partisi ev sahipliğindeki Millet İttifakı Liderler Buluşması, gün içerisinde yaşanan yoğun görüşme trafiğinin ardından saat 15.50’te başladı.

Anka Haber Ajansı