Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının perşembe günü kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.