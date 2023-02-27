Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının perşembe günü kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının perşembe günü kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak. Temel Karamollaoğlu, toplantı öncesi genel başkanları ziyaret etmeye başladı. Karamollaoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Ali Babacan'la DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı

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