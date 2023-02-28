Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının perşembe günü kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının perşembe günü kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak. Temel Karamollaoğlu, toplantı öncesi genel başkanları ziyaret ediyor. Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı