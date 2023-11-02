Saadet Ve Gelecek Partisi Milletvekili Heyeti Gazze İçin Mısır’a Gidiyor

Saadet-Gelecek TBMM Grubu’ndan oluşan milletvekili heyeti, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla yarın (3 kasım) Mısır'a gidecek

Saadet-Gelecek TBMM Grubu’ndan oluşan milletvekili heyeti, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla yarın (3 kasım) Mısır'a gidecek.

Heyette, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün" yer alacak. Milletvekili heyeti, Mısır’a hareketlerinden önce yarın saat: 06.45'te İstanbul Havalimanı VIP salonunda bir basın açıklaması yapacak.

Milletvekili heyeti, Mısır Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret edecek.

Anka Haber Ajansı