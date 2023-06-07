Saadet Ve Gelecek Partisi Tbmm Başkanlığı'na Serap Yazıcı Özbudun'u Aday Gösterdi

Saadet Ve Gelecek Partisi Tbmm Başkanlığı'na Serap Yazıcı Özbudun'u Aday Gösterdi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı’na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Adayımıza destek vererek bizlere güç katan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Adayımız, Türk kadınının güçlü temsilcilerinden, Anayasa Hukukçusu Sayın Serap Özbudun’un TBMM Başkanlığı’na çok yakışacağına inanıyoruz" dedi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı’na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Adayımıza destek vererek bizlere güç katan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Adayımız, Türk kadınının güçlü temsilcilerinden, Anayasa Hukukçusu Sayın Serap Özbudun’un TBMM Başkanlığı’na çok yakışacağına inanıyoruz" dedi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı’na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuya ilişkin bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Saadet Partisi’nin de desteğiyle Gelecek Partisi Antalya Milletvekilimiz Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösteriyoruz. Adayımıza destek vererek bizlere güç katan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Adayımız, Türk kadınının güçlü temsilcilerinden, Anayasa Hukukçusu Sayın Serap Özbudun’un TBMM Başkanlığı’na çok yakışacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şu paylaşımı yaptı:

"Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi’nin ortak TBMM Başkan Adayı Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun Hanımefendi olmuştur. Vardığımız bu mutabakatın ve yarın gerçekleştirilecek olan 28. Dönem TBMM başkanlık seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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