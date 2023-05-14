Saat 19.00 İtibarıyla Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 40,93... Chp: Yüzde 30,53

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla Denizli’de kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 6,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 40,93

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 30,53

İYİ Parti: Yüzde 14,79

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 12,65

Yeşil Sol Parti: Yüzde 0,46

Anka Haber Ajansı