Saat 19.00 İtibarıyla Manisa Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 49.09... Chp: Yüzde 22,31

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28. Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla Manisa’da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 5,7

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 49,09

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,36

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 22,31

İYİ Parti: Yüzde 8,94

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 18,57

Anka Haber Ajansı