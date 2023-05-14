Saat 19.10 İtibarıyla Antalya Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 44,92 - Chp: Yüzde 27,45

Saat 19.10 İtibarıyla Antalya Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 44,92 - Chp: Yüzde 27,45

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.10 itibarıyla Antalya’da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 3,3

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 44,92

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 27,45

İYİ Parti: Yüzde 10,13

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 15,36

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,08

Anka Haber Ajansı

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