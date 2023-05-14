Saat 19.33 İtibarıyla Samsun Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 48,72 - Chp: 21,02

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19:33 itibarıyla Samsun’da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 10,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 48,72

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 21,02

İYİ Parti: Yüzde 10,54

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 17,1

Anka Haber Ajansı