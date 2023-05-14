Saat 19.45 İtibarıyla Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 38,56 - Chp: Yüzde 31,88

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28. Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.45 itibarıyla Denizli’de kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 15,9

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 38,56

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 31,88

İYİ Parti: Yüzde 16,21

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 10,93

Yeşil Sol Parti: Yüzde 0,98

Anka Haber Ajansı