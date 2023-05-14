Saat 19.50 İtibarıyla Ankara Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 40.28 - Chp: Yüzde 23.56

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28'inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.50 itibarıyla Ankara’da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 13.11

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 40.28

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 23.56

İYİ Parti: Yüzde 9.98

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 13.63

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.49

Anka Haber Ajansı