Saat 19:00 İtibarıyla Kahramanmaraş Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 38,87 - Chp: 35,61

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28'inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat: 19:00 itibarıyla Kahramanmaraş’ta kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 12,6

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 38,87

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 35,61

İYİ Parti: Yüzde 6,26

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 14,36

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3,73

Anka Haber Ajansı