Saat 19:00 İtibarıyla Malatya Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 40,87 Akp: Yüzde 30,75

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat: 19:00 itibarıyla Malatya’da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 6,2

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 30,75

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 40,87

İYİ Parti: 3.66

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 10,73

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,58

Anka Haber Ajansı