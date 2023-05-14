Saat 19,25 İtibarıyla Gaziantep Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: Yüzde 44,78 - Chp: Yüzde 25,74

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19,25 itibarıyla Gaziantep’te kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 5,5

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 44,78

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 25,74

İYİ Parti: Yüzde 7,65

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 14,37

Yeşil Sol Parti: Yüzde 6,82

Anka Haber Ajansı