Saat 20.05 İtibarıyla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları… Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39 - Erdoğan: Yüzde 46,84

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, saat 20.05 itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Oranı: Yüzde 32,67

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,84

Sinan Oğan: Yüzde 5,31

Muharrem İnce: Yüzde 0,46

Anka Haber Ajansı