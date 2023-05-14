Saat 20.15 İtibarıyla Adana Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp Yüzde 38,91 - Chp: Yüzde 23,88

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28’inci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 20.15 itibarıyla Adana’da kullanılan oyların partilere dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 35,4

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 38,91

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 23,88

İYİ Parti: Yüzde 13,13

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 16,99

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,17

Anka Haber Ajansı