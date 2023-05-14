Saat 20.16 İtibarıyla Kahramanmaraş Milletvekili Seçim Sonuçları… Akp: 44,4 - Chp: 24,12

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

28'inci Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat: 20.16 itibarıyla Kahramanmaraş’ta kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 32,1

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 44,4

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 24,12

İYİ Parti: Yüzde 8,04

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 16,2

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,27

Anka Haber Ajansı